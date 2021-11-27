«الصناعات الهندسية»: مصر جاهزة لتصنيع سيارات كهربائية بنسبة مكون محلى 50% حاليا

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورئيس شركة تريدكو الصياد، إن مصر جاهزة حاليًا لتصنيع وإنتاج سيارات كهربائية بنسبة مكون محلى تتراوح بين 40 إلى 50%.

وأضاف الصياد فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن صناعة السيارة الكهربائية فى مصر وليدة بما نمتلكه من قدرات تصنيعية تمكنا من الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة فى السوق الخارجية، مشيرا إلى أن تصنيع مصر للسيارات الكهربائية سيواجه بعض الصعوبات فقط فى توفير المحركات الكهربائى والبطارية، لكن مع ارتفاع الاستثمارات بمرور الوقت من الممكن أن يتم تصنيعهم، وهو ما سيمكننا من تصنيع مدخلات إنتاج السيارة بالكامل محليًا.

وأوضح رئيس المجلس أن قطاع السيارات يعانى من منافسة مرتفعة مع عدد من الدول العربية خاصة المغرب التى سبقتنا بمراحل؛ ما يجعلنا نحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة لكى نستطيع اللحاق بهم.

وأشار الصياد إلى أن المستقبل سيكون لدينا فى تصنيع السيارة الكهربائية وليست التقليدية التى تعمل بالبنزين، لأن تكلفة تصنيعها أقل ولدينا نسب تصنيع محلية لمكوناتها مرتفعة على عكس السيارات التقليدية التى نضطر لاستيراد مكوناتها بالكامل من الخارج، موضحًا أن المستقبل خلال الفترة المقبلة سيكون للسيارات الكهربائية.

وأضاف الصياد، أنه من المتوقع أن تشهد الصناعات المغذية للسيارات انتعاشة فى الصادرات خلال الفترة المقبل، خاصة بعد زيادة صادراتها بنسب كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى.

ولفت إلى ارتفاع صادرات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 43% خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر لتصل إلى 2.284 مليار دولار، مقابل 1.595 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأشار إلى أن قطاع مكونات السيارات من أهم القطاعات التى ارتفعت صادرتها بنسبة 54% خلال عام 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال فى بيان له الأسبوع الماضى، إن الحكومة تعمل على تعزيز الصناعات الوطنية، لافتا إلى أننا قريبا سنشهد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، كما أشار إلى تلقى الحكومة عروضا من كبرى التحالفات الاستثمارية للعمل فى مجالات عديدة، وأنها تعكف على دراسة هذه العروض لاختيار أفضل العروض التنافسية بما يتوافق مع سياستها الوطنية ويضمن توطين الصناعة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أكد أن السيارات الكهربائية ستكون موجودة بنهاية العام القادم، مؤكدا أنه جار العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الموعد المحدد.

وتتجه مصر حاليًا إلى إنتاج السيارات الكهربائية من خلال شركة النصر، وذلك قبل توقف المفاوضات مع شركة «دونج فنج» الصينية. حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 25 ألف سيارة سنويا، وسيتراوح سعر السيارة بين 300 و400 ألف جنيه، كما سيكون هناك خطة لإنتاج بطارية السيارة الكهربائية خلال الثلاثة أعوام القادمة.