إياد نصار: محظوظ للتمثيل ضمن أعمال أسامة أنور عكاشة

قال الفنان إياد نصار، إنه يعتبر محظوظًا بعد الاشتراك في فيلم الباب الأخضر كونه من تأليف السيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الممثل الذي استطاع أن يمثل شخصية من كتابات أسامة أنور عكاشة، محظوظ.

وأوضح أن الجيل الحالي محروم من العمل من أعمال الراحل السيناريست أسامة أنور عكاشة.

وأشار إلى أنه شارك قبل ذلك في منخفض الهند الموسمي للراحل أسامة أنور عكاشة، ويشارك حاليًّا في فيلم الباب الأخضر سيناريو وقصة وحوار أسامة أنور عكاشة.

وحول الشخصية التي يقدمها في الباب الأخضر، أوضح أنّ النص كامل ليس به أي ثغرات، مشددا على أن أسامة أنور عكاشة لديه طريقة في بناء الشخصية وكان مهموم بالمواطن وكان يناقش ماهية الانتماء وقضية عدم الانتماء.