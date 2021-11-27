مصر تستضيف بطولة أفريقيا للكاراتيه في ديسمبر

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بعد أيام قليلة تنتظر مصر على أرضها استضافة بطولة أفريقيا للكاراتيه للكبار والشباب والناشئين وذلك فى الفترة من يوم ٣ الي ٥ ديسمبر ٢٠٢١ بانعقاد ندوة وبرنامج للمدربين المشاركين بالمنتخبات الوطنية ، وتأتى البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى والاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي .

كما سيقام علي هامش البطولة اختبار واعتماد الشهادات للساده الحكام ( كاتا - كوميتية ) من يوم ٣٠ نوفمبر الي ٢ ديسمبر ٢٠٢١.

الجدير بالذكر انه منذ عام 1992 لم تستضيف مصر بطولة أفريقيا .. وكانت مصر قد نالت اشادة واسعة من جانب انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولى للعبة عن إمكانيات مصر من حيث التنظيم والإدارة اثناء استضافتها مؤخرا لبطولة البريميرليج.

وكان المنتخب المصري للكاراتيه قد استطاع تحقيق انجاز تاريخى بالحصول على المركز الثاني في بطولة العالم التى استضافتها الامارات خلال الفترة من 16 الي 21 نوفمبر 2021.

واستطاع المنتخب المصري الحصول على 8 ميداليات متنوعة، 3 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية.