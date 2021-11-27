بريطانيا تعلن اكتشاف أول إصابتين بمتحور كورونا أوميكرون

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، عن اكتشاف حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، قوله إنه تم رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة (أوميكرون) في بريطانيا.

وأضاف جاويد في مقطع صوتي "تلقيت في وقت متأخر من الليلة الماضية اتصالا من وكالة الرعاية الصحية البريطانية. أبلغوني بأنهم رصدوا حالتي إصابة بهذه السلالة الجديدة، أوميكرون، في المملكة المتحدة.. واحدة في تشيلمسفورد والأخرى في نوتنجهام".

ويتوقع أن تكون السلالة الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".

تم رصد ظهور المتحور الجديد لأول مرة في جنوب أفريقيا، وتشير الدلائل الأولية من مختبرات التشخيص إلى أن المتحور ظهر في مقاطعة جوتنج بجنوب أفريقيا وقد يكون موجودا بالفعل في المقاطعات الـ8 الأخرى في البلاد. وأعلنت جنوب أفريقيا عن 22 إصابة بهذا المتحور الجديد تعود بمعظمها إلى شباب.

كما تم تسجيل إصابات في هونج كونج وبوتسوانا وإسرائيل. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أنها سجلت إصابة بالمتحورة الجديدة إضافة إلى الاشتباه بـحالتين أخريين"، والأشخاص الثلاثة ملقحون ضد كوفيد-19، لكن لم تحدد الوزارة عدد الجرعات التي تلقوها.