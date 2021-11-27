 الأوقاف: فرش 358 مسجدا ضمن مبادرة حياة كريمة - بوابة الشروق
السبت 27 نوفمبر 2021 3:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

الأوقاف: فرش 358 مسجدا ضمن مبادرة حياة كريمة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد كساب
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 2:59 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 2:59 م

أعلنت وزارة الأوقاف، فرش 31 مسجدًا جديدًا ضمن مبادرة حياة كريمة بمساحة تقدر بنحو 9414 مترًا مربعا ليصل إجمالي المساجد التي تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 358 مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 93868 مترًا مربعًا.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي بالتزامن مع 31 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة 16 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا آخر صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من مطلع يوليو الماضي حتى تاريخه 334 مسجدًا، منها 289 مسجدًا جديدًا و45 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفي سياق آخر، تواصل مديريات الأوقاف من الرقابة على المساجد من خلال لجان التفتيش للتأكد من عدم مخالفة تعليمات الوزارة بشأن صناديق التبرعات.

وشهدت مختلف المساجد الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، التزاما بالتعليمات ورفع كل الصناديق، حيث انتهت المهلة المحددة من الوزارة لرفع وجرد صناديق التبرعات بالمساجد الاثنين الماضي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، حرصت الوزارة على تحذير العاملين بالمساجد من تقاضي أو طلب أي مبالغ تحت أي مسمى وبخاصة خدمات حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى، وكذلك خدمات دورات المياه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك