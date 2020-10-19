مصدر سوداني لـ الشروق: تعيين مديرا جديدا للاستخبارات العسكرية السودانية

كشف مصدر سوداني رفيع المستوى لـ"الشروق" عن صدور قرار بتعيين اللواء محمد أحمد صبير مديراً للاستخبارات العسكرية السودانية.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم السبت قرارا يقضي بإعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما.

وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني، في بيان نشره عبر صفحته في "فيسبوك"، أن حمدوك، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية، أصدر قرارا يقضي بإعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام، وفريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبي المدير العام ونائب المدير العام لقوات الشرطة.

وأشار البيان إلى أن حمدوك أمر كذلك بتعيين الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، وتعيين اللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً لقوات الشرطة.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك وقعا في الحادي والعشرين من الشهر الجاي اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

وجاء هذا الاتفاق بعد توترات واسعة النطاق ومظاهرات في السودان احتجاجا على قيام البرهان في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي بفرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.