قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مصر شبه دولة تلاحقها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى حافة الوقوع في حرب أهلية فحولها إلى جمهورية جديدة متطورة.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ الرئيس السيسي تفقد المنازل المتضررة من السيول في أسوان وسار في الشوارع، حرصا على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنّ الرئيس السيسي يتفاعل مع المواطنين دائما، حتى يأخذ كل مواطن حقه، مردفا أن مصر دولة عظيمة وستظل كذلك بجيشها ورئيسها وشعبها.

وتابع: "نتذكر دائما كلمة الرئيس السيسي بعد 3 يوليو عقب ازدياد عمليات العنف والإرهاب، عندما قال إن جيش مصر العظيم تلقى الضربة على صدره بالنيابة عنكم يا مصريين".

وأكمل: "الجيش انحاز للشعب، كما أن القائد الوطني عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كفه وانحاز لثورة 30 يونيو والشعب المصري وبناء الدولة المصرية".