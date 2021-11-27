عبد المنعم الحسيني يفوز في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح

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استطاع عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الفوز بعضوية الاتحاد الدولي للسلاح، في الانتخابات التي أقيمت اليوم بحضور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة لوزان بسويسرا.

فاز الحسيني بعضوية الاتحاد الدولي للسلاح بعد حصوله على 83 صوت من اجمالي 146 صوت.

الجدير بالذكر ان الاتحاد الدولي للسلاح في اجتماعه اليوم، قد قرر اسناد تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار الي مدينة روما الإيطالية والتي ستقام 2023، وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتجدر الاشاره الي انه سيتم غدا عقد اجتماع لمجلس الادارة الجديد لانتخاب المناصب داخل المكتب التنفيذي

واستطاع عبد المنعم الحسيني الفوز في انتخابات الاتحاد المصري للسلاح بمنصب رئيس الاتحاد المصري للسلاح بعد اكتساحه للجمعية العمومية بالحصول على 10 أصوات من إجمالي 10 لهم حق التصويت.

واستطاع الحسيني الفوز مع قائمته والتي تكونت من “محمد طارق الحسيني وأحمد سمير الميداني وأحمد محمد كابش ومدحت شكري وأحمد نبيل خضر وسامر شريف هاشم وأيمن منير إسماعيل وأمنية منصور وياسمين سيد جاد أبو سالم وميرفت حسانين وأماني البحيري”.