السياح يسارعون إلى مطار جوهانسبرج بعد إعلان دول تعليق الرحلات من جنوب إفريقيا

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» مقطع فيديو يرصد مسارعة السياح إلى مطار جوهانسبرج بعد إعلان دول عدة تعليق الرحلات من جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يُدعى «أوميكرون».

وتسود حالة من الرعب على مستوى العالم أجمع، بعد ظهور متحور جديد من فيروس كورونا «سلالة أوميكرون»، وسط تقارير تتحدث عن خطورة هائلة لهذا المتحور الذي ظهر في عدة دول بينها جنوب إفريقيا وبتسوانا وهونج كونج وبلجيكا.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.

وصرّح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنّ هذه الخطوة جاءت ذلك بناء على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.