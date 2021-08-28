تحالف جافي: سلالة أوميكرون تظهر عدم المساواة في توزيع لقاحات كورونا

قال التحالف العالمي للقاحات (جافي) اليوم السبت إن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون"، يعد مؤشرا على نقص اللقاحات في أنحاء كثيرة من العالم.

وقال سيث بيركلي رئيس جافي في جنيف إنه طالما بقيت أجزاء كبيرة من سكان العالم غير ملقحة، يمكن للفيروس أن يتحور، ويطيل مدة بقاء الجائحة.

وأضاف: "لن نتمكن من منع ظهور السلالات إلا إذا قمنا بحماية الجميع في العالم، لا الأثرياء فحسب".

وتم اكتشاف أوميكرون لأول مرة في الشهر الجاري في جنوب إفريقيا، حيث يقل معدل البالغين الذين تم تلقيحهم بالكامل عن 36 %.

وفي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المقارنة، تم تطعيم 77 % من البالغين بالكامل ضد فيروس كورونا.

ويسعى تحالف جافي، وهو شراكة بين المانحين من القطاعين العام والخاص، إلى حماية الأشخاص في البلدان الفقيرة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. كما يقود مبادرة كوفاكس الدولية لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 على الدول الفقيرة.

وكانت مبادرة كوفاكس تأمل في تقديم ملياري جرعة هذا العام، لكنها لم تحقق سوى ربع هدفها حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية أوميكرون باعتبارها "سلالة مثيرة للقلق".

وأعرب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض عن مخاوف جدية من أن سلالة أوميكرون يمكن أن تقلل بشكل كبير من فعالية اللقاحات المتاحة وتزيد من خطر الإصابة مرة أخرى.