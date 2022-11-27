احتجاجات ضد إجراءات الحكومة الصينية لاحتواء جائحة كورونا في شنغهاي

خرج المئات في الشباب إلى الشوارع في مدينة شنغهاي، الليلة الماضية، للاحتجاج ضد إجراءات الحكومة الصينية الصارمة لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت المتظاهرين يهتفون بشعارات بينها: "يسقط الحزب الشيوعي! يسقط (الرئيس) شي جين بينج!".

كما أظهرت لقطات اعتقال الشرطة للعديد من الأشخاص.

واندلعت الاحتجاجات، غير المتعادة إلى حد كبير في الدولة التي يحكمها الشيوعيون ويقطنها 4. 1 مليار نسمة، على ما يبدو بسبب الغضب إزاء الحريق الذي خلف قتلى، واندلع في مبنى سكني في مدينة أورومتشي، وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل يوم الجمعة الماضي.

وقال العديد من السكان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن القيود المفروضة أعاقت جهود الإنقاذ، حيث سعى بعض الأشخاص جاهدين للهرب من المبنى المحترق بسبب الأبواب المغلقة.

كما ترك البعض شققهم السكنية في وقت متأخر، أو لم يغادروها على الإطلاق بسبب الخوف من خرق إجراءات الإغلاق، بحسب تقارير.

وأغلقت أجزاء كبيرة من منطقة شينجيانج، وعاصمتها أورومتشي لأكثر من 100 يوم.

وتشهد الصين حاليا أعلى عدد من الإصابات بفيروس كوفيد-19 منذ بداية الجائحة.

وسجلت لجنة الصحة في بكين، اليوم الأحد، رقما قياسيا تجاوز 39 ألف حالة جديدة.