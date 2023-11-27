البيت الأبيض: نأمل في تمديد هدنة غزة لمزيد من الأيام

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إنّ الولايات المتحدة تأمل أن يستمر إطلاق سراح المحتجزين من غزة، وذلك في تعليقه على تمديد هدنة غزة ليومين إضافيين.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أنّ الإدارة الأمريكية ستعمل على تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدد أخرى.



وأشار إلى تسجيل أعلى رقم من وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، بما في ذلك مساعدات الوقود.



ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية أعطت أولوية لإيصال المساعدات من أجل تخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في غزة، باعتبار أن أغلبهم لا علاقة لهم بحركة حماس، وفق تعبيره.



وأكّد أنّ أكثر من 840 أمريكيا غادروا قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر خلال الفترات الماضية.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.