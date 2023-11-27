غرفة القاهرة تحث منتسبيها على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شدد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، على ضرورة مشاركة منتسبي غرفة القاهرة التجارية والعاملين لديها في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الإيجابية في المُشاركة تعطي انطباعًا للعالم بأن الشعب المصري يختار رئيسه بإرادته، متوقعًا أن تكون مُشاركة المصريين تاريخية في الانتخابات بصفة عامة ومن مجتمع الأعمال بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عقد مساء أمس الأحد لمناقشة بعض الموضوعات الهامة، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على ضحايا غزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك في لفتة تستهدف زيادة التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهاز في الفترة القادمة للمساهمة في ضبط السوق.

وأضاف العشري أن مجتمع الأعمال يرغب في استمرار الاستقرار لزيادة الاستثمارات والحركة التجارية وضبط السوق ودعم الاقتصاد، وهذا لن يتحقق إلا بالحفاظ على المكتسبات والطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة.

وقرر مجلس إدارة الغرفة خلال اجتماعه تخصيص 3 ملايين جنيه كمساهمة لدعم أهل غزة طبقًا لتوجهات الدولة وجهودها لمساندة أهالي فلسطين في ظل الظروف الحالية.

وناقش الاجتماع وضع خطة تطويرية لتقديم مزيد من الخدمات للتجار منها إنشاء فروع للغرفة في عدة مناطق من المحافظة لتسهيل الوصول إلى جميع منتسبي الغرفة بمحافظة القاهرة.

وتنوعت المقترحات والأفكار من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة بهدف تحقيق طفرة تطويرية وتنموية للشارع التجاري القاهري والاقتصاد القومي بشكل عام في ظل التطورات العالمية الحديثة على كل الأصعدة، خاصة التكنولوجية الحديثة التي تتطلب تقديم مزيدا من الأفكار والمقترحات غير التقليدية التي تساهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.