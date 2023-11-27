منتدى مصر للإعلام يناقش تغطية النزاعات

انعكس العدوان على غزة على مناقشات اليوم الثاني لجلسات منتدى مصر للإعلام، خلال جلسة إشكاليات تغطية النزاعات المسلحة.

وتناولت الجلسة انحياز وسائل الإعلام العالمية في تغطية النزاعات المسلحة كما يحدث في العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال أحمد أبو زيد، مذيع الأخبار بقناة القاهرة الإخبارية، إن التعاطي الإعلامي الأمريكي مع ما يحدث في غزة مختلف تماما عن تعاطيه مع حرب روسيا وأوكرانيا، هناك انحياز واضح وكبير، وقد رأينا ذلك أيضا في حرب العراق عام 2003.

فيما قالت ميرفت أبو عوف، الأستاذ الممارس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه في غياب القانون لا يوجد حياد للمؤسسات الإعلامية، موضحة أنه مع ذلك هناك أوقات لا يستطيع المراسل أن يكون حيادي وموضوعي من قلب المعركة، مستشهدة بتجربة بي بي سي التي أعادت صياغة مصطلحاتها في العدوان على غزة.

وذكرت أن التغطية في وقت الحرب جزء مهم جدا يجب أن يتم تناوله في ورش عديدة للصحفيين.

فيما قال الإعلامي همام مجاهد، في مداخلة، إن الحياد الإعلامي هو شبه مستحيل لأن اختيار خبر لإذاعته دون الآخر هو انحياز، موضحا أنه يمكننا أن نتحدث عن الموضوعية لنكون أكثر واقعية.

وأكد عثمان الميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، أن التأهيل النفسي للصحفيين مهم جدا، لكي يكونوا قادرين على تغطية الحروب والنزاعات المسلحة.