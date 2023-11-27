نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 9306 مشروعات منذ 2014

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد إنجازًا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة؛ لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات ومناحي الحياة كافة.

وشهدت المحافظة منذ 2014 حتى الآن تنفيذ 9306 مشروعات في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليارًا و300 مليون جنيه، ومنها الخطة الاستثمارية التي شهدت تنفيذ 2765 مشروعًا بتكلفة 7 مليارات و236 مليون جنيه في قطاعات مختلفة منها:

1430 مشروع رصف بتكلفة 3208 مليون جنيه، و130 مشروع كباري بتكلفة 195.5 مليون جنيه، و437 مشروع إنارة بتكلفة 538.4 مليون جنيه، و252 مشروع آمن وإطفاء مرور بتكلفة 366.5 مليون جنيه، و400 مشروع تحسين بيئة بتكلفة 858 مليون جنيه، بالإضافة إلى 159 مشروع احتياجات بتكلفه 709 ملايين جنيه.