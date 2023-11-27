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انخفض الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) ليبلغ 100.86 خلال شهر سبتمبر 2023 (أولي)، مقابل 104.91 خلال شهر أغسطس 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪، وفقا للبيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم.

وبحسب الجهاز، ارتفع الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته ليبلغ 71.94 خلال شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2023 حيث بلغ 70.31 بنسبة ارتفاع قدرها 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ليبلغ 118.28 خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بشهر أغسطس 2023 حيث بلـغ 114.76 بنسبة ارتفاع قدرها 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

فيما تراجع الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية ليبلغ 112.51 خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بشهر اغسطس2023 حيث بلغ 128.09، بنسبة انخفاض قدرها 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وانخفض الرقم القياسي لصـناعة معدات النقل ليبلغ 87.68 خـلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بشهر أغسطس 2023 حيث بلـغ 117.90 بنسبة انخفاض قدرها 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.