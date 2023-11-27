 البحيرة.. الكشف على 1228 مواطنا خلال قافلة بالمركز الطبي ناصر في دمنهور - بوابة الشروق
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البحيرة.. الكشف على 1228 مواطنا خلال قافلة بالمركز الطبي ناصر في دمنهور

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 9:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 9:16 ص

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، تنظيم إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي منطقة مركز طبي ناصر في دمنهور.

وجرى الكشف خلالها على 1228 مواطنا مجانا، من خلال وجود 11 عيادة طبية.

وأوضح جميعة، أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 315 - عيادة الأطفال 208 - الجراحة 112 - النساء 75 - تنظيم الأسرة 28 - العظام 185 - الأسنان 51 - والرمد 74 - والجلدية 101).

وكشف عن وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، وسونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر.

وأشار إلى وجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وجرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.


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