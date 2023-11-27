أونروا: إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود لشمال قطاع غزة حتى الآن

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنها استقبلت يوم السبت الماضي، 187 شاحنة من المساعدات الإنسانية في نقطة الاستقبال التابعة لها في غزة.

وأعلنت في بيان عبر موقعها الرسمي، مساء الاثنين، دخول 129 ألف لتر من الوقود إلى غزة عبر معبر رفح، قائلة إن الوكالة وزعت الوقود لدعم توزيع الغذاء وتشغيل المولدات في المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي والملاجئ وغيرها من الخدمات الحيوية جنوب وادي غزة.

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح للوقود بالوصول إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة، حتى يوم 25 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص (أو ما يقرب من 80 في المائة من السكان)، في جميع أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه «اعتبارًا من 24 نوفمبر، كان هناك أكثر من مليون نازح داخليًا يقيمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال».

وذكرت أن «ما يقرب من 927,000 نازح يقيمون في 99 منشأة في المناطق الوسطى وخانيونس ورفح»، بينما يقيم حوالي 160,000 نازح في 57 مدرسة تابعة للأونروا في مناطق الشمال وغزة اعتبارًا من 12 أكتوبر 2023، قبل إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر الإخلاء.

ونوهت الأونروا أنها «غير قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ في الشمال لمساعدة أو حماية النازحين، وليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم».