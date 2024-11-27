حماس تطالب بتحرك فوري لوقف المذابح والتجويع في شمالي غزة

طالبت حركة حماس، بالتحرك العاجل والفوري لوقف ما تتعرض له مدينة بيت لاهيا وجباليا شمالي قطاع غزة من مذابح وتجويع.

وقالت حماس في بيان، مساء الأربعاء، إن جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية الإجرامية في شمال قطاع غزة لليوم 55 على التوالي وسط ارتكابه أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الإرهابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الشمال خصوصاً وقطاع غزة عموماً.

وأضاف: «مع ارتكابه أبشع الجرائم وقتل المواطنين الآمنين واعتقال العشرات واستهداف كل مستشفيات شمال القطاع والكادر الطبي بالإضافة إلى استهدافه المباشر للدفاع المدني، الأمر الذي أدى إلى تعطيله بشكل كامل؛ فإن العدو يواصل عمليته العسكرية على جباليا وبيت لاهيا ويحاصرهما حصارًا شديدًا ويقتل كل من يخرج منهما».

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يكثف جرائم القتل والحصار على مدينة بيت لاهيا التي تتعرض إلى قصف عنيف واستهدافات لم تتوقف على مدار الوقت، ويطالب الفلسطينيين بإخلائها والنزوح منها.

وتابعت: «أمام هذه العملية العسكرية المستمرة في شمال غزة والتي تتركز في جباليا وبيت لاهيا، تتحمل الإدارة الأمريكية الشريك والداعم الرئيسي للعدو الصهيوني المسئولية الكاملة عما يحدث من جرائم قتل وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة».

وطالبت حماس المجتمع الدولي والشعوب الحرة بالتحرك العاجل لإنقاذ الفلسطينيين من حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تفرضها حكومة الاحتلال.

ودعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى مواصلة وتصعيد الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنقاذ شمال غزة وكل مناطق القطاع من حرب التجويع.