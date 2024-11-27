أرسنال يلقن سبورتينج درسا قاسيا ويلحق به الهزيمة الأولى في دوري الأبطال

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لقن أرسنال الإنجليزي مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي درسا قاسيا وفاز عليه 5-1 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأنهى ارسنال شوط المباراة الاول متقدما بثلاثة أهداف حملت توقيع البرازيليين جابرييل مارتينيلي وجابرييل ماجاليس في الدقيقتين السابعة و45 والألماني كاي هافيرتز في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني رد البرتغالي جونكالو إيناسيو بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 47 ثم سجل بوكايو ساكا رابع أهداف ارسنال من ضربة جزاء في الدقيقة 65 واختتم البلجيكي لياندرو تروسارد التسجيل في الدقيقة 82.

وسجل ارسنال انتصاره الأول خارج ملعبه، والثالث له في البطولة القارية مقابل تعادل وهزيمة، فيما مني سبورتينج بالهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات وتعادل.

ورفع ارسنال رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن سبورتينج صاحب المركز التاسع.