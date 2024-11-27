عبد العاطي: مؤتمر المساعدات الإنسانية لغزة يرسخ دور مصر المحوري في دعم الاستقرار

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، لقاءً مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الفاعل الذي تقوم به الصناديق الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية، مثمنًا الجهود القطرية المبذولة لدعم الدول التي تواجه أزمات إنسانية.

وأكد أهمية التوسع في مجالات تقديم المساعدات، لتشمل المساعدات العينية بجانب المساعدات المالية، بما يعزز من الأثر الإيجابي لهذه الجهود.

كما أعرب الوزير عن تطلعه لتطوير العلاقات مع قطر في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الإنساني، مشيرًا إلى التعاون القائم بين رئيس المجلس ومؤسسة "حياة كريمة" في مصر، وضرورة توسيع أطر التعاون مع مؤسسات مصرية أخرى.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكة الإنسانية بين مصر وقطر، خصوصًا في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين البلدين.

وتناول الوزير عبد العاطي خلال اللقاء المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة، المقرر أن تستضيفه القاهرة في 2 ديسمبر المقبل، كفرصة للتأكيد على الدور الإنساني المشترك.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى إمكانية التعاون بين الصناديق الإنسانية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، من أجل تنفيذ مبادرات إنسانية مشتركة في أفريقيا، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف المعنية.