 علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة فريق انيمبا بالكونفيدرالية - بوابة الشروق
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علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة فريق انيمبا بالكونفيدرالية

بورسعيد - إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 5:20 م

أعلن الجهاز للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة على ماهر عن تشكيل فريقه المختارة لملاقاة فريق انيمبا النيجيرى فى الجولة الأولى من النسخة 22 من البطوله الأفريقية والمقرر إقامتها في السادسة مساءاً على ستاد السويس الجديد .

وجاء التشكيل على النحو التالي محمود جاد ،  كريم العراقى ،  محمد هاشم ، باهر المحمدى ، عمرو سعداوى ، محمود حمادة ،  محمد مخلوف ،  محمد الشامى  ،  عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطى ، صلاح محسن .

قائمة البدلاء :

محمود حمدى ، أحمد عيد ، خالد صبحى ، يوسف الجوهرى ،  حسين فيصل ،  ميدو جابر ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف ، بابا بادجى .


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