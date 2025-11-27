تعرف على السيرة الذاتية للدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور السيد عبد العظيم يوسف محمد العجوز نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.

حصل الدكتور السيد العجوز على بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية من جامعة الزقازيق عام 1991 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما نال درجة الماجستير من جامعة المنصورة عام 1997، ثم حصل على الدكتوراه في هندسة الطاقة من جامعة طنطا عام 2003. وجرى إدراج اسمه ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد لعدة أعوام متتالية، كان آخرها العام الحالي.

وتدرج الدكتور العجوز في العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية؛ حيث عُيّن معيدًا عام 1992، ثم مدرسًا مساعدًا عام 1998، ومدرسًا عام 2003، وأستاذًا مساعدًا عام 2011، حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2016. كما شغل منصب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية عام 2016، ورئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية عام 2017، والمنسق العام لبرنامج هندسة الميكاترونيات عام 2018.

وتولى الدكتور العجوز كذلك منصب عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، ثم نائب رئيس جامعة سمنود التكنولوجية عام 2023، كما كُلِّف بتسيير أعمال رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عام 2025، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين عام 2025.