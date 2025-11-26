جامعة طنطا تنظم ملتقى طلاب كليات العلوم للابتكار وريادة الأعمال لتحالف جامعات إقليم الدلتا

افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، ملتقى طلاب كليات العلوم للابتكار وريادة الأعمال: "تحالف جامعات إقليم الدلتا صُنّاع الغد"، والذي يأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد العجوز، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور المتولي مصطفى، نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير علم الدين، عميد كلية العلوم، وعدد من عمداء كليات العلوم بجامعات إقليم الدلتا، والدكتور أمجد سلامة، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة عدد كبير من طلاب جامعات تحالف إقليم الدلتا.

ورحب الدكتور محمد حسين، خلال كلمته، بجميع الحضور في رحاب جامعة طنطا، في هذا الملتقى المتميز الذي يُعقد تحت عنوان "صناعة الغد"، ضمن فعاليات تحالف جامعات إقليم الدلتا، وبمشاركة الطلاب المبدعين من مختلف كليات العلوم بجامعات التحالف.

وأوضح أن الملتقى يؤكد أن شباب مصر بعلمهم وابتكارهم هم الثروة الحقيقية التي تراهن عليها الدولة لبناء المستقبل وصناعة التنمية وتحقيق مكانة ريادية لمصر إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون الوثيق بين جامعات إقليم الدلتا، الذي يعد تحالفًا إقليميًا متكاملًا يستند إلى رؤية واضحة ورسالة مشتركة، تعتمد على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، ودعم المشروعات العلمية المشتركة، وتبادل الخبرات التعليمية والإدارية، وتوحيد الجهود في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق المبادرات التي تسهم في بناء جيل قادر على الابتكار والقيادة والإبداع.

وتابع أن العملية التعليمية شهدت في العالم تطورًا عميقًا، من جيل التعليم الأول إلى الجيل الرابع، حيث تتكامل المعرفة مع الابتكار وريادة الأعمال، ويتحول البحث العلمي إلى قوة محركة نحو النمو والتقدم، وتصبح الجامعة منصة لإنتاج المعرفة، وليست مجرد ناقل لها.

وأكد أن جامعة طنطا تؤمن بأن العلم والبحث والابتكار هي مفاتيح المستقبل، ولذلك تعمل الجامعة على تعزيز بيئة داعمة للبحث العلمي التطبيقي، وتشجع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية تخدم المجتمع، مضيفًا أن لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومراكز التميز العلمي، وحاضنات ريادة الأعمال، دورًا مهمًا في دعم مشروعات الطلاب وتحويلها إلى نماذج قابلة للتنفيذ.

وتقدم رئيس الجامعة بوافر الشكر إلى كلية العلوم بجامعة طنطا على جهودها المتميزة، وإلى جامعات إقليم الدلتا على تعاونها المثمر، وإلى جميع المشاركين في هذا الملتقى.

وعلى هامش الملتقى، افتتح الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، صالة عرض مشروعات الطلاب، التي ضمت 41 مشروعًا بمشاركة 10 جامعات من جامعات تحالف الدلتا وجامعات أخرى مشاركة.

وفي السياق، أكد الدكتور محمود سليم تميز المشروعات التي قدمها الطلاب، مشددًا على أن هذه المشاريع تعكس القدرات الإبداعية الهائلة لشباب جامعات إقليم الدلتا، وتؤكد أن الجامعات تسير على الطريق الصحيح نحو تحويل الأفكار البحثية إلى حلول ومنتجات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية، بما يتوافق مع أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ورؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.

من جانبها، أعربت الدكتورة عبير علم الدين، عن بالغ سعادتها بهذا التجمع الذي يضم جامعات إقليم الدلتا، مؤكدةً أن الملتقى يجسد بوضوح رؤية الجامعات المشتركة نحو إعداد جيل جديد قادر على الابتكار وريادة الأعمال.

وشددت على أن كلية العلوم هي الركيزة التي ستظل دائمًا منبع الأفكار وحاضنة الإبداع التي قدمت وتقدم الكثير من الإسهامات في مختلف القطاعات التنموية.

وأكدت الدكتورة عبير علم الدين الالتزام المطلق بدعم الأفكار الريادية وتشجيع الأفكار العلمية القابلة للتطبيق، موجهة دعوة للطلاب بضرورة اغتنام الفرصة للابتكار، مشددة على أن التحالف سيعمل على تقديم كل أشكال الرعاية والدعم اللازم لهذه الأفكار حتى تدخل حيز التنفيذ الفعلي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.