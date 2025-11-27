قرش يقتل امرأة ويصيب رجلا بجروح خطيرة على الساحل الشرقي لأستراليا

قالت الشرطة إن قرشا هاجم امرأة، اليوم الخميس، وقتلها وأصاب رجلا بجروح خطيرة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وذكرت الشرطة في بيان أن خدمات الطوارئ تم استدعاؤها إلى شاطئ كراودي باي، على بعد 360 كيلومترا شمال سيدني، بعد تلقي تقارير عن تعرض شخصين في العشرينات من العمر للعض من قبل قرش عند الساعة 0630 صباحا.

وساعد الشهود الضحيتين قبل وصول المسعفين، لكن المرأة توفيت في موقع الحادث، بحسب الشرطة.

وأصيب الرجل بـ"جروح خطيرة" ونُقل بطائرة مروحية إلى مستشفى وهو في حالة حرجة، وفقا للشرطة.

ولم تكشف الشرطة بعد عن تفاصيل الهجوم، لكنها قالت إنها ستتعاون مع خبراء لتحديد نوع القرش المسؤول عن الحادث.