جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإطلاق النار على شابين بعد اعتقالهما

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فتح تحقيقًا في حادثة أثناء عملية في جنين، حيث شوهد فيها، وفقًا للقطات المصورة المنشورة من موقع الحادث، فلسطينيان يغادران مبنىً حاصرته القوات، وهما يلوحان بأيديهما ويستسلمان ثم يُقتلان رميًا بالرصاص من قبل الجنود الإسرائيليين.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "في وقت سابق من هذا المساء، وخلال عملية نفذتها قوات حرس الحدود في مدينة جنين، تحركت القوات لاعتقال مطلوبين ارتكبوا أعمالًا قتالية، بما في ذلك إلقاء متفجرات وإطلاق النار على قوات الأمن"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب البيان، ينتمي المطلوبان إلى كتيبة جنين: "دخلت القوات المنطقة، وأغلقت المبنى الذي كان يقيم فيه المشتبه بهم، وبدأت إجراءات تسليم استمرت عدة ساعات. وعند تفعيل أداة هندسية على المبنى، غادر المطلوبان. وبعد مغادرتهما، أُطلق النار عليهما". كما ذُكر أن "الحادث قيد التحقيق من قبل قادة الجيش الإسرائيلي.