قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن محطة بنبان تعد أكبر محطة طاقة شمسية في مكان واحد بإفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أنها تُقام على مساحة 36 كيلومتر مربع وقدرتها 1465 ميجاوات حاليا، ونستطيع تزويدها حتى 2000 ميجاوات.

وأكد شاكر، أن محطة بنبان من ناحية القدرة الكهربائية عالميا، تعتبر الرابعة على مستوى العالم، ولكن عند إدخال عنصر الكفاءة تعتبر أكبر محطة على مستوى العالم ذات كفاءة عالية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه كان هناك 32 اتفاق شراء طاقة، وفرص عمل خلال إنشاء المحطة بلغت 10 آلاف فرصة عمل، باستثمارات بلغت 2 مليار دولار، وأهم أهدافها الحد من الانبعاثات والغازات الضارة بحوالى 2 مليون طن سنويا.

واستعرض وزير الكهرباء أيضا محطة توليد كهرباء كوم أمبو بنظام الخلايا الشمسية بقدرة 26 ميجاوات، حيث توفر الوقود بحوالي 11 طن سنويا، وتعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بنسبة 30 طن سنويا، باستثمارات بلغت 360 مليون جنيه.

وفيما يخص طاقة الرياح، يبلغ إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح 1625، بالإضافة إلى مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالي القدرات 1125 ميجاوات، والزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات، وجبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، بالإضافة إلى محطات الرياس رأس غارب بتحالف أوراسكوم، وتويوتا، وإنجاي بقدرة 350 ميجاوات، ومحطات الرياح شركة ليكيلا بقدرة 350 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 380 مليون دولار.

وأشار إلى أن الطاقة الكهرومائية بقناطر أسيوط بإجمالي قدرات 32 ميجاوات، وفرت في الوقود حوالي 125 مليون جنيه سنويا، والطاقة المنتجة منها حوالى 34 جيجاوات/ ساعة سنويا، بإجمالي استثمارات 750 مليون جنيه وتم افتتاحها في أغسطس 2018.

ونوه بأن القدرات الحالية من الطاقات الكهرومائية تصل إلى 2832 ميجاوات، ومنها السد العالي بقدرة 2100 ميجاوات، وخزان أسوان 1 بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان 2 بقدرة 270 ميجاوات، وقناطر إسنا بقدرة 86 ميجاوات، وقناطر نجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، قناطر أسيوط بقدرة 32 ميجاوات.

وأوضح أن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء (تحت الإنشاء)، بقدرة 3500 ميجاوات، طاقات متجددة، بإجمالي استثمارات 4.4 مليار دولار، وجميع المشروعات باستثمار رأس مال أجنبي.

وأشار الى أن المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ونعمل بها بالتعاون مع الصندوق السيادي، لافتا إلى أن إجمالي القدرات الحالية من طاقة الرياح تحت الإنشاء والطاقة الشمسية تحت الإنشاء بلغت 10 جيجاوات في نهاية عام 2023، وما يمثل تقريبا 20% من الحمل الأقصى الموجود في الشبكة.