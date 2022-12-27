مجلس الأمن الدولي يشجب قرارات طالبان منع النساء من العمل والتعليم الجامعي

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء قرار طالبان منع الأفغانيات من التعليم بالجامعات، وذلك في نبأ عاجل نشره موقع "الشرق" الإخباري عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأكد مجلس الأمن الدولي أن منع طالبان النساء من العمل لدى المنظمات الإغاثية يتعارض مع التزاماتها تجاه الشعب الأفغاني وتوقعات المجتمع الدولي.



وأصدرت حركة طالبان الأفغانية، من أيام، أمرا للمنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية كافة بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، حيث تواصل طالبان التضييق على النساء بقرار جديد بعد أيام من فرضها حظرا على التعليم الجامعي للفتيات.



وأعلنت الحركة، الأسبوع الماضي، حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب بيان حكومي، حيث وجهت وزارة التعليم العالي بأفغانسان، بيان موقع من الوزير ندا محمد نديم إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة، قال فيه الوزير: "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".