رئيس الأركان الإيراني يؤكد تكثيف الهجمات على إسرائيل ويدعو سكان تل أبيب وحيفا لمغادرتهما

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن جيش بلاده سيكثف هجماته ضد إسرائيل.

جاء ذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

وأكد موسوي أن إيران ستواصل الرد على الهجمات، مشيرا إلى أن بلاده لم ترضخ أبدا للهجمات والاحتلال في التاريخ.

وقال موسوي إن "العمليات حتى الآن كانت للردع، والهجمات العقابية ستبدأ قريبا".

وحذر موسوي سكان إسرائيل قائل: "إن سكان الأراضي المحتلة، وخاصة تل أبيب وحيفا، يجب أن يغادروا هذه المناطق لإنقاذ حياتهم وليس أن يصبحوا ضحايا لطموحات (بنيامين) نتنياهو".

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن سقوط 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويُعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.