حركة الرياح تتسبب في إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر

تسببت حركة الرياح في الأقصر، اليوم الثلاثاء، في إلغاء رحلات البالون الطائر التي كان من المقرر إقلاعها، بسماء المحافظة من موقع مطار البالون بمدينة القرنة في البر الغربي.

وقال مصدر مسؤول باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، إنه تقرر إلغاء الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية بالنسبة لحركة البالون الطائر وانعدام الرؤية، وزيادة سرعة الرياح التي كانت تزيد عن السرعة المسموح بها لطيران البالون، وذلك في إطار الحرص على حياة السائحين.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن طياري البالون قاموا صباح اليوم بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس، وتبين لهم أن حركة الطقس غير مناسبة للإقلاع، وضعف الرؤية في السماء لدي الارتفاع للحد المخصص لانطلاق الرحلات؛ وذلك تجنبا لأي أضرار جراء الطقس المتقلب حاليًا في البلاد.

وتابع: "زيادة سرعة الرياح سيؤدي إلى دفع البالونات في الهواء ناحية مطار الأقصر في البر الشرقي، واختراق حرم المطار، مما يمثل خطرا وتهديدا على حركة الطيران والملاحة الجوية ويهدد سلامة الركاب".

وأكد أنه على الفور صدر القرار من ملاح الشركة المصرية للمطارات بوقف الرحلات، مما أدى لعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم.

وأشار إلى أنه بالنسبة ليوم غدٍ الأربعاء، فسيقوم الطيارون بإطلاق بالونات اختبار في في الساعات الأولى من الصباح لبيان إمكانية استئناف إقلاع الرحلات مرة أخرى من عدمه.