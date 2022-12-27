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نجح ليفربول في التوصل لاتفاق مع بي إس في إيندهوفن الهولندي بشأن ضم النجم كودي جاكبو في فترة الميركاتو المقبلة.

وأعلن أيندهوفن في بيان رسمي إن جاكبو المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا سيغادر إلى إنجلترا قريبًا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال.

توصل إيندهوفن وليفربول إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي جاكو. كلا الناديين لم يُعلنان عن رسوم الانتقال.

وقال المدير العام مارسيل براندز "هذا انتقال قياسي لآيندهوفن" وقدم جاكبو مستويات خرافية مع هولندا في المونديال وقاد بلاده حتى دور الثمانية من البطولة.