 رسميا.. ليفربول يضم جوهرة هولندا هدف غريمه يونايتد - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 1:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. ليفربول يضم جوهرة هولندا هدف غريمه يونايتد

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 12:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 12:51 ص

نجح ليفربول في التوصل لاتفاق مع بي إس في إيندهوفن الهولندي بشأن ضم النجم كودي جاكبو في فترة الميركاتو المقبلة.

وأعلن أيندهوفن في بيان رسمي إن جاكبو المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا سيغادر إلى إنجلترا قريبًا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال.

توصل إيندهوفن وليفربول إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي جاكو. كلا الناديين لم يُعلنان عن رسوم الانتقال.

وقال المدير العام مارسيل براندز "هذا انتقال قياسي لآيندهوفن" وقدم جاكبو مستويات خرافية مع هولندا في المونديال وقاد بلاده حتى دور الثمانية من البطولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك