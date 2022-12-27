السجن 10 أعوام لمتهم بسرقة سائق توكتوك في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلاني، الثلاثاء، "م.ح.ا"، عاطل، بالسجن المُشدد لمدة 10 أعوام، وإلزامه بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بسرقة "م.خ.م" قائد "توكتوك" بالإكراه، وذلك في القضية المقيدة برقم 26923 لسنة 2021 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية؛ حول ورود بلاغ من والد المجني عليه، يفيد قيام شخص بسرقة "توكتوك" من نجله تحت تهديد السلاح.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعقب استقلال المجني عليه دراجته البخارية "توكتوك" طلب منه المتهم توصيله إلى منطقة الوكالة، وبالوصول إلى المكان المُحدد، أشهر سلاحًا أبيض "مطواة" واضعاً إياها على رقبته وهدده بالتعدي بالضرب.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وجه للمجني عليه عدة ضربات باليد استقرت في الوجه، وقام بدفعه أرضا خارج الـ"توكتوك" وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة المركبة كُرها عنه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة بتهمه السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض "مطواة" قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عماد عبد النبي العيسوي، وأحمد فاروق محمد، ومصطفى قايد الحميلي.