رئاسة الجمهورية: قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قمة في القاهرة، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي قال: «قمة مصرية أردنية اليوم بالقاهرة».

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قد استقبل أمس الثلاثاء ، نظيره الأردني أيمن الصفدي في القاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة، مشيراً إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أية معوقات في هذا الصدد.

وشهد اللقاء، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم ٢٧٢٠ بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.

وتناول الوزيران، أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية مسار البحر الأحمر اتصالاً بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني.

وأعاد الوزيران التأكيد على أهمية دفع التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق، بما يعود بالنفع على الدول الثلاثة.