اضطراب حركة النقل أمام المسافرين البريطانيين جراء سوء الأحوال الجوية

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أصدرت المملكة المتحدة تحذيرات من هبوب رياح وهطول أمطار فيما تجتاح عاصفة البلاد.

وحذرت الجهات المعنية المسافرين من حدوث تأجيلات ومن المحتمل أحوال جوية خطرة في طريق عودتهم من عطلات عيد الميلاد (الكريسماس)، ومن المتوقع أن يصاحب العاصفة جيريت طقسا شتويا في بعض الأماكن، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وصدرت تحذيرات من هبوب رياح في جنوب إنجلترا وعبر ساحل بحر المانش وكذلك أجزاء من غربي ويلز وشمال غرب إنجلترا وأيرلندا الشمالية وشمال إسكتلندا والجزر الشمالية.

ووفقا لوكالة البيئة، هناك خمسة تحذيرات من الفيضانات قائمة بالفعل في إنجلترا، مما يعني أن الفيضانات باتت متوقعة. إلى جانب 100 إنذار منخفض الشدة من الفيضانات.

ومن المرجح حدوث بعض التأجيلات في النقل البري والجوي والسكك الحديدية والعبارات.

وجرى إلغاء 18 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية البريطانية بريتش إيروايز جراء العاصفة جيريت.

ويعني تقييد حركة النقل الجوي إلغاء رحلات بريتش إيروايز التي كان مقررا تسييرها من وإلى مطار هيثرو بلندن.

وفرضت شبكة السكة الحديد في اسكتلندا تقييدا على السرعة اليوم الأربعاء، وجرى حث المسافرين على متابعة عمليات الإلغاء.