السجن 10 أعوام لـ4 متهمين بالتعدي على شخصين وإصابتهما في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، كل من: "م.ع.س"، و"ل.إ.خ"، و"خ.إ.خ"، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، حضوريًا، و"ب.ع.م"، غيابيًا، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بممارسة العنف، واستعراض القوة، وذلك في القضية المقيدة برقم 3291 لسنة 2022 جنايات الجمرك.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بقيام 4 أشخاص باستعراض القوة والتعدي على شخصين يدعيان "أ.ص.غ"، و"ع.ا.ص"، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمين "3 عاطلين، وربة منزل"، باستعراض القوة، حيث لوحوا بالعنف والتهديد، ضد المجني عليهما؛ بقصد تخويفهما، وترويعهما، وفرض سطوتهم عليهما، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وعصي، ثم تعدوا عليهما وأصابوهما.

وأضافت التحقيقات، المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهمين تمكنوا من إصابة المجني عليه الأول بعاهة مستديمة نستها 10%، وإصابة المجني عليه الثاني بجرحين قطعيين في الرأس.

وبتكثيف التحريات، وتتبع تحركات المتهمين، تم تقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم بالتحريات أقروا بارتكاب الحادث، وبتطوير مناقشته أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة، فتم تحريزها.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهم حكمها المقدم.