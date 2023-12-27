 رسالة من إيران لمجلس الأمن بعد اغتيال مستشارها العسكري بسوريا.. كيف ترد على إسرائيل؟ - بوابة الشروق
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 11:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رسالة من إيران لمجلس الأمن بعد اغتيال مستشارها العسكري بسوريا.. كيف ترد على إسرائيل؟

وكالات
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 11:07 ص

بعثت إيران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، عقب إقدام إسرائيل على اغتيال سيد رضي موسوي، أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

وقال سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن «إيران تحتفظ بحقها المشروع استنادا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الرد الحاسم في الوقت المناسب الذي تراه ضروريا»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «في الوقت نفسه الذي تُرتكب فيه الجرائم الوحشية والإجراءات الدولية الظالمة، فإن الكيان الإسرائيلي متورط بشكل نشط في الأعمال الإرهابية والعدوانية على حدود سوريا».

وأكد مندوب إيران، ضرورة إرغام إسرائيل على الامتثال للقوانين الدولية ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، قد قال أمس الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتيال رضي موسوي، مؤكدًا أن هذه الجريمة لن تمر دون رد.

وأمس الأول الاثنين، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئیسي، إن "استهداف مستشار الحرس الثوري رضي موسوي، مؤشر آخر على «إحباط الكيان الصهيوني».

وأكد رئيسي، في برقية عزائه، أن إسرائيل ستدفع حتمًا ثمن اغتيال موسوي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك