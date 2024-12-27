بتر ساعد مزارع داخل ماكينة دراسة قش بالدقهلية

أصيب مزارع مسن في محافظة الدقهلية ببتر في الساعد الأيسر بعدما جذبته ماكينة دراسه قش الأرز في قرية "بدواى" مركز المنصورة، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة من أهالي قرية بدواي دائرة مركز المنصورة بإصابة شخص ببتر في الساعد نتيجة عمله على ماكينة دراسه قش الأرز.

انتقلت على الفور سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ بقرية بدواي أمام نقطة الإسعاف.

وبالفحص، تبين إصابة المدعو "أحمد جمعة أحمد إبراهيم، 62 سنة، مزارع ومقيم بقرية بدواي"، وتبين إصابته ببتر في الساعد الأيسر من الكتف بعدما جذبته ماكينة دراسه الأرز.

جرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.