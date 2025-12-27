بلديات محافظة شمال غزة: الاحتلال حول القطاع إلى منطقة منكوبة ونواجه تحديات خطيرة

قالت بلديات محافظة شمال غزة، إن الاحتلال حول شمال غزة إلى منطقة منكوبة، منوهة أنه يمنع وصول الماء والوقود وقطع الغيار ومواد إعادة الإعمار إلى المحافظة.

وأشارت في بيان، نقله المركز الفلسطيني للإعلام، إلى تدمير أكثر من 150 كيلومتر من الطرق و70 بئر مياه رئيسي، جراء العدوان الإسرائيلي.

ولفتت إلى تدمير الاحتلال لمحطات المعالجة وجميع مولدات الكهرباء الخاصة، فضلًا عن تدمير 50 ألف دونم من المحاصيل الزراعية، وانعدام الأمن الغذائي في شمال غزة.

وذكرت أن بلديات الشمال تواجه تحديات خطيرة، تتمثل في عدم توفر وقود كاف لتشغيل آبار المياه وشبكات الصرف.

ونوهت أن البلديات تواجه تحديات منها عدم توفر مواد الصيانة وأنابيب المياه والصرف الصحي، وتكدس آلاف الأطنان من النفايات الصلبة ما أدى لانتشار الأمراض.

وتتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المرحلة الأولى من الاتفاق، وأبرزها وقف الأعمال العدائية حيث تواصل إطلاق النيران والقصف في أنحاء متفرقة بالقطاع، مما أسفر منذ 11 أكتوبر الماضي وحتى الأربعاء عن استشهاد 406 فلسطينيين وإصابة 1118 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 10 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت عامين، مخلفة نحو 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.