الحشد الشعبي العراقي يعلن إحباط مخطط إرهابي كبير في الأنبار

أعلن الحشد الشعبي في العراق اليوم الخميس، عن إحباط مخططً إرهابي كبير في محافظة الأنبار 180 كم غربي بغداد.

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت وفق معلومات استخبارية دقيقة باتجاه عدد من الأهداف غرب محافظة الأنبار بالتنسيق مع العمليات المشتركة و طيران الجيش العراقي، هي تدمير مقر قيادة داعش الجديد في صحراء الانبار الغربية في منطقة وادي الملصي ذات الجغرافية الصعبة.

وأشار إلى تدمير سبع مضافات حديثة البناء والتي تم العثور بداخلها على أرزاق طرية وجافة ومخزن للعبوات الناسفة ومخزن للأدوية ووثائق مالية تؤكد عودة الخلايا إلى عمق صحراء الأنبار.

وأضاف أن "هذه العملية أحبطت عودتهم و مخططاتهم الإجرامية"، مشيرا إلى أن العملية شهدت إلقاء القبض على شخصين وضبط عدد من الأسلحة الخفيفة وأعتدتها وهاون عيار 81، كما تم العثور على أدوات حفر أنفاق يستخدمها لإنشاء المضافات تحت الأرض.

ولفت إلى أنه من النتائج المهمة للعملية إحباط مخطط لداعش وهو ارتداء زي القوات الأمنية التي عثر عليها داخل إحدى المضافات والذي يروم العدو ارتداءه وقيامه بعملية إجرامية لتشويه صورة قواتنا الأمنية في المناطق الغربية.