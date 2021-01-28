ارتياح في سلسلة متاجر جاليريا كاوفهوف الألمانية للدعم الحكومي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الحكومة الألمانية تعتزم دعم سلسلة متاجر "جاليريا كارشتات كاوفهوف"، ثاني أكبر سلسلة متاجر في أوروبا.

وبحسب قرار لجنة صندوق الاستقرار الاقتصادي الأربعاء، سيتضمن دعم السلسلة المنهارة تدابير استقرار في صورة قروض بقيمة تصل إلى 460 مليون يورو.

وتعتبر السلسلة التي تضم 131 متجرا لا غنى عنها كنقاط جذب إلى مراكز المدن الألمانية.

في الوقت نفسه، بدا الرئيس التنفيذي للسلسلة ميجول مولينباخ مرتاحا لقرار الحكومة، بحسب رسالة موجهة إلى العاملين في السلسلة واطلعت عليها (د.ب.أ).

وقال مويلنباخ في الرسالة، إن القرض الطارئ الذي وافقت عليه الحكومة سيوفر لسلسلة المتاجر السيولة النقدية التي تحتاجها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأضاف: "نواصل الآن المعركة"، متابعا أن حوالي 17 ألف وظيفة في الشركة وعددا لا حصر له من الوظائف الأخرى للعاملين في خدمات التوصيل ولدى شركائنا كانت على المحك بسبب الأزمة المالية للسلسلة.

وتعهد مويلنباخ برد القرض الحكومي وفوائده وعدم الإضرار بأموال دافعي الضرائب في عملية إنقاذ السلسلة.

وبحسب مصادر (د.ب.أ)، فإن الدعم الحكومي لسلسلة المتاجر جاء في ضوء شروط واشتراطات قانونية عديدة.

كانت سلسلة متاجر جاليريا كارشتات قد تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أكملت إجراءات إشهار إفلاسها في محاولة من جانبها لكي تبدأ من جديد من خلال إغلاق أكثر من 40 فرعا، وشطب حوالي 4000 وظيفة وإلفاء أكثر من ملياري دولار من الديون.