القصر النرويجي: الملك في إجازة مرضية جراء ألم في القدم

أعلن القصر الملكي النرويجي، اليوم الخميس، عن قيام ملك البلاد هارالد الخامس بإجازة حتى الأحد المقبل بعدما أصيب بألم في قدمه.



وبالتالي سوف يرأس نجله ولي العهد هاكون الدورة العادية لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء.



واعتلى هارالد 83 عامًا العرش في 1991.



وكان طبيب الملك، بيورن بيندز، قد قال في وقت سابق إن الملك لديه مشاكل في أحد قدميه، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية "أن أر كيه".



وكان الملك قد شوهد في الأشهر الأخيرة، وهو يستخدم عصا خلال الزيارات الرسمية، على سبيل المثال عندما زار هو والملكة سونيا موقع انهيار أرضي كبير في جنوب النرويج في الثالث من يناير.



وفي أكتوبر، قام الملك بإجازة مرضية بعد الخضوع لعملية في القلب، ولم يكن في حاجة لإجراء عملية قلب مفتوح.



وألغى هارالد في ديسمبر 2019 ارتباطات قليلة جراء عدوى فيروسية ولكن ألقى كلمته السنوي بمناسبة العام الجديد مثلما هو مقرر.



وفي أوائل يناير 2020، قضى أسبوعا في المستشفى بعدما أصيب بدوار .