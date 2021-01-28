محافظ البحر الأحمر عن حادث تصادم سيارتين في الغردقة: نتعامل مع الموضوع باحترافية

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الغردقة والذي نتج عنه وفاة مهندسة، قائلًا: «الموضوع تم التعامل معه باحترافية وحيادية شديدة وهو الآن أمام النيابة».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أنه تم إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات اللازمة فضلًا عن تحرير محضر بالواقعة، مشيرًا إلى معاينة النيابة العامة لمكان الحادث بنفسها.

وتوجه بالعزاء لأسرة المهندسة التي توفيت على إثر الحادث، متابعًا: «في ظل الظروف والوضع اللي بتمر بيه مصر لو ابني أنا شخصيًا عمل حادثة بهذا المنظر سيخضع للقانون، والإجراءات القانونية ستأخذ مجراها».

وأكد سير التحقيقات في الواقعة بالنيابة، معلقًا «ولا حد يجرؤ يكلمني لأنه عرفني، والقانون هياخذ مجراه».

لقيت مهندسة مصرعها، بينما أصيب سائق السيارة فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائرى بمدينة الغردقة، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتجرى النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.



