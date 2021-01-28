نائب وزير الصحة: لا إلزام للمواطن بإنجاب طفلين فقط

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن الحكومة لا تلزم المواطن بإنجاب طفلين فقط، موضحًا أنها تستهدف تقديم حوافز للأسر التي تنجب طفلين؛ لتقليل معدلات النمو السكاني.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن معدل وفيات الأمهات أكبر بعد إنجاب الطفل الرابع، مشيرًا إلى أن تقديم حوافز للأسر التي تنجب طفلين يأتي؛ حفاظًا على صحة الأم والطفل.

وأشار إلى أن زيادة معدلات الإنجاب الأسرة الواحدة يؤدي إلى تعرضهم لسوء التغذية والأنيميا، لافتًا إلى أن الوزارة تركز على الأماكن ذات معدلات الإنجاب العالية، إضافة إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة وتعليم وتشغيل للمرأة وتوعية الشباب والاهتمام بهم وبصحتهم ومهاراتهم.

وشدد نائب وزير الصحة على أهمية دور الإعلام في رفع وعي المواطن، قائلًا إن الوزارة تضع خطة إعلامية بكل المحاور لتوعية الأسرة، مناسبة لكل أطياف الشعب المصري.

وعن ملف ختان الإناث، أكد أنها عادة غير صحية لا منفعة لها على جسد المرأة، متابعًا: «أمر لا منطقي وله ضرر قد يؤدي إلى الوفاة وتشوهات، هي عادات متوارثة تؤدي إلى مشاكل لاحقة».