وزيرة البيئة: تنفيذ 1800 وحدة بيوجاز منزلية خلال عامين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في وحدات البيوجاز المنزلي على مستوى المشروع القومي لتطوير 1500 قرية مصرية، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت 1800 وحدة بيوجاز منزلية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال عامين.



وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة تعمل على دراسة تنفيذ وحدة منزلية كبيرة تخدم مزارع المواشي، مشددة على أهمية فكرة تحويل المخلفات لأمر تمكن الاستفادة منه.



وأوضحت أن وحدات البيوجاز تعتمد على تحويل روث الماشية وبعض المتبقيات الزراعية إلى سماد عضوي وغاز للسيدة في المنزل، مؤكدة أن الغاز الناتج عن العملية أوفر من أنبوبة البوتاجاز.



وأشارت وزيرة البيئة إلى تحول قرية بني حسن بمركز أبو قرقاص في محافظة المنيا بالكامل إلى وحدات بيوجاز، من خلال إنشاء شركات ناشئة من شباب القرية؛ لتركيب تلك الوحدات.