توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأخير لعام 2021

من المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الأخير من عام 2021 علامات على التباطؤ، كما يرجح محللون قبيل إعلان الأرقام الرسمية لمكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة.

وأثرت اختناقات العرض وتأثير الموجة الرابعة من فيروس كورونا على الإنتاج والاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. ويتضح من تقديرات أولية لمكتب الإحصاء أن الانخفاض يتراوح بين 5ر0% و1% مقارنة بالربع السابق.

وعلى أساس بيانات مؤقتة، أعلن مكتب الإحصاء مؤخرا أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكمله نما بنسبة 7ر2%، بعد انكماش بنسبة 6ر4% في عام 2020.

ومن غير المتوقع أن يظهر الربع الأول من هذا العام أي تحسن، حيث ضربت موجة متحور كورونا "أوميكرون" البلاد بشدة. ويتوقع المحللون المزيد من التراجع في النمو الاقتصادي.

وينظر المحللون بتفاؤل أكبر تجاه الربع الثاني من 2022. وتسير التنبؤات الخاصة بالعام ككل حاليا نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و 4%، على غرار المعدلات التي تم تسجيلها بعد الركود العميق في عام 2009.