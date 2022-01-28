الاتحاد الأوروبي وأمريكا يدرسان تنويع مصادر الغاز بعيدا عن روسيا

يعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع دول أخرى لتنويع إمدادات الوقود الأوروبي في حال تسبب صراع مع أوكرانيا في وقف الشحنات من روسيا، التي توفر نحو ثلث احتياجات التكتل من الغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة قوله لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ردود الولايات المتحدة على مطالب موسكو الأمنية "لم تأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية الرئيسية"، لكنه قال إن حكومته سوف تستمر في دراستها قبل اتخاذ قرار بشأن خطوتها التالية.

وتنفي روسيا نيتها غزو جارتها أوكرانيا، على الرغم من أنها تحشد الآلاف من قواتها ودباباتها ومعداتها العسكرية بالقرب من الحدود الشرقية لأوكرانيا.