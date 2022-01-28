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مكافآت ضخمة لتحفيز «أسود الأطلس» قبل مواجهة مصر

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 28 يناير 2022 - 1:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 يناير 2022 - 1:24 ص

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صرف مكافأة مالية للاعبي منتخب المغرب قبل مواجهة مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويلعب المنتخب المغربي أمام مصر، في الخامسة من مساء الأحد المقبل، على أرضية ملعب أحمد أهيدجو بياوندي، في الكاميرون.

وأكد موقع "LE360" المغربي، في تقرير له أن لاعبو المغرب سيحصلون على مكافأة قدرها 40 مليون سنتيم أي ما يعادل 400 ألف درهم مغربي بعد فوزه على مالاوي في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف.

وأضاف التقرير ذاته أن منتخب المغرب سيحصل على 50 مليون سنتيم حال نجاحه في الفوز على مصر والتأهل لنصف النهائي، في حين سيمنح مكافأة قدرها 100 مليون سنتيم إذا فاز بالبطولة و70 مليون سنتيم إذا حقق المركز الثاني.

وكان المنتخب المصري نجح في تخطي كوت ديفوار بدور الـ16 من الأمم الإفريقية بعد الفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح.


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