وزيرة الهجرة: عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 10 إلى 14 مليونًا

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 10 إلى 14 مليونًا، موضحة أن هناك طرقًا مختلفة للتواصل معهم.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، أنه يمكن للمصريين بالخارج التواصل معها شخصيًّا سواء من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الايميل، أو رقم الهاتف، وغيرها من الوسائل الوسيطة.

وأوضحت أن رقم هاتفها موجود مع مختلف المصريين بالخارج، ومتاح طوال الوقت للاتصال بها عند التعرض لأي مشكلة.

وأشارت إلى أن هناك "جروبات" على تطبيق واتساب أطلقتها الوزارة يمكن من خلال لأي مصري بالخارج التواصل مع الوزيرة حال التعرض لمشكلات، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على كرامة المواطن بالخارج.