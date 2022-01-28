«كاف» يعلن حكام مباراة المصري والقطن الكاميروني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي والقطن الكاميروني، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة النيجر، حكم الساحة محمد على موسى، ومعه كل من عبدالعزيز يعقوب مساعد حكم أول وعبدالعزيز سالي مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى أمادو.

هذا وتم اسناد مهام مراقب المباراة إلى الرواندي أليكسيس ريدامبتوس، والمنسق العام إلى الجابوني ديديه حمزة ويتولى الكاميروني أنجو أكونوي مهام المنسق الإعلامي للمباراة، بينما تم اسناد مهام المراقب الأمني إلى النيجيري جوان أودوتشي بينما يتولى الكاميروني موسا بابا، مهام المنسق الطبي للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويلتقي المصري مع القطن الكاميروني، يوم 13 فبراير المقبل، في مدينة جاروا الكاميرونية، في اطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.