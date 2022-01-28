حبس 4 متهمين بقتل ابن مدرب بلدية المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، 4 متهمين في واقعة قتل الشاب "جابر" ابن الكابتن عاطف خضر مدرب حراس نادي بلدية المحلة.



وكان الشاب (جابر عاطف خضر - 18 سنة) لقي مصرعه نتيجة طعنه وسحله على أيدي بلطجية يستقلون دراجة نارية بشارع منطقة شكري القوتلي، بقصد سرقة متعلقاته وفروا هاربين مما أسفر عن إصابة الشاب إصابات جسيمة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى المحلة العام.



وكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، من جهودهم لتحديد هوية المتهمين والبدء في تفريغ كاميرات مراقبة في محيط موقع الحادث.



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث من ضبط 4 المتهمين واقتيادهم إلى ديوان قسم أول المحلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.